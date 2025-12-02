Venti nuove piantine sono state messe a dimore questa mattina per la tradizionale “festa dell’albero” organizzata dal Comune di San Vito in collaborazione con l’istituto comprensivo.

Gli alunni della scuola primaria, accompagnati dagli insegnanti e coadiuvati dal personale del cantiere Lavoras, hanno piantato gli alberelli di specie diverse (tutte riconducibili alla macchia mediterranea) in località Fiume Uri, nei pressi del muretto a secco che racchiude il parco verde.

«Hanno tutti partecipato con grande interesse ed entusiasmo alla lezione di botanica impartita da un funzionario dell’Ente Foresta – sottolinea il sindaco Marco Antonio Siddi - che con tanta pazienza ha provato ad insegnar loro come distinguere le varie specie di piante e come metterle a dimora».

Il primo cittadino ringrazia la dirigente scolastica e tutte le insegnanti e i collaboratori «che responsabilmente hanno partecipato alla festa».

