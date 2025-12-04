Nell’Aula Magna dell’Istituto Agrario “Duca degli Abruzzi” di Elmas si è svolto l’incontro di presentazione del progetto “Autocontrollo e disciplina delle proprie azioni. La FITAV adotta la Scuola”, promosso dalla Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) in collaborazione con l’Istituto Agrario e la Tiro a Volo Settimo San Pietro-Cagliari.

All’iniziativa hanno partecipato 34 studenti delle classi 1ª, 2ª e 3ª, accompagnati dai docenti di scienze motorie. Il percorso, riconosciuto dal Ministero tramite la piattaforma SOFIA, punta a valorizzare l’inclusione nello sport, favorendo la partecipazione anche di studenti con fragilità fisiche o non coinvolti in altre attività sportive.

Il progetto mira a stimolare concentrazione, autocontrollo, conoscenza e rispetto delle regole, garantendo sicurezza e responsabilità, oltre a fornire ai docenti di Scienze Motorie strumenti tecnici e didattici per introdurre correttamente la disciplina nel percorso educativo. Obiettivi aggiuntivi sono incrementare autostima, fiducia nelle proprie capacità e cultura sportiva attraverso uno degli sport olimpici più medagliati in Italia.

Gli studenti che supereranno la fase introduttiva potranno partecipare, durante l’anno scolastico, alle attività pratiche presso il campo di tiro a volo di Settimo, con il sostegno della FITAV.

La Federazione Italiana Tiro a Volo e la TAV Settimo-Cagliari hanno ringraziato il Dirigente Scolastico Maria Antonietta Atzori, il Vicepreside Pietro La Bella, il referente CSS Gianluca Saba e la docente Gabriella Denotti per la disponibilità e la visione educativa che hanno permesso la realizzazione del progetto.

All’incontro hanno preso parte anche il Consigliere Federale Antonello Campus, tecnici, la tiratrice della Nazionale Italiana Junior Femminile Maria Teresa Maccioni – campionessa mondiale Junior e medaglia d’argento ai Campionati Europei – e gli atleti Junior Gabriele Barone e Marco Danese, quest’ultimo studente dell’Istituto. La formazione dei ragazzi è stata ulteriormente supportata dalla collaborazione dei Carabinieri e degli agenti della Questura di Cagliari.

