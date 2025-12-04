Anche quest’anno nella zona industriale di Sinnai si accende la magia del Vabbo Natale. L’evento si svolgerà da domani, venerdì 5 dicembre, dalle 15, fino a lunedì 8 dicembre, nella sede dell’associazione VAB, con la mobilitazione di trenta volontari che hanno contribuito alla realizzazione di un progetto che complessivamente ha richiesto seimila ore di lavoro.

Nato otto anni fa come una sfida per omaggiare il sogno di un bambino desideroso di entrare nella casa di Babbo Natale per eccellenza, il Vabbo Natale, guidato da Claudio Moriconi, si propone di creare un Natale magico e gratuito per tutti, in cui i più piccoli diventano protagonisti: potranno esprimere i propri desideri e incontrare Babbo Natale nella sua casa ricca di calore e atmosfera festosa.

Il programma dell’evento prevede spettacoli per grandi e piccini, esposizioni di hobbisti e artigiani, giochi e divertimenti per tutte le età, oltre a un punto ristoro con squisiti manicaretti disponibili durante tutta la giornata.

Il Vabbo Natale aprirà le sue porte venerdì 5 dicembre alle 15 e continuerà fino alla serata dell’8 dicembre, grazie al lavoro della VAB Sardambiente, alle iniziative di autofinanziamento, alla dedizione dei volontari e al supporto dei generosi sponsor locali. L’associazione, attiva nei servizi di protezione civile e nella difesa del territorio, dimostra così anche una particolare attenzione al sociale e alla beneficenza, regalando sorrisi soprattutto ai più piccoli.





