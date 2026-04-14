Sinnai, via le isole ecologiche: arriva un servizio di ecomobiliUna decisione adottata per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti in campagna
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Per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti che affligge le isole ecologiche nell’agro di Sinnai è stato avviato un servizio di Ecomobili con un calendario prestabilito.
Il servizio ha consentito di rimuovere le isole ecologiche nelle località di Monte Cresia, villaggio delle Mimose, Cuili Leporis, S’Incantu e San Paolo (bassa) e Burranca.
Il servizio di ritiro porta a porta, nelle zone previste, non subirà variazioni. Il servizio vine svolto dalla Cosir.
Raffaele Serreli