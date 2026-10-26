Mancano ancora alcuni giorni ad Halloween, ma in via Porcu a Quartu è quasi tutto pronto per la notte più spaventosa dell'anno. Teschi , scheletri e zucche, fanno capolino tra le vetrine per la gioia soprattutto dei bambini.

L’iniziativa è del centro commerciale naturale e rientra nel programma che accompagnerà lo shopping fino a Natale.

«La sera di sabato», spiega il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu, «in ogni negozio saranno distribuiti regalini per i bambini e premieremo il travestimento più originale, sia baby he adulti. Invitiamo quindi tutti a fare una passeggiata in via Porcu, vestiti a tema».

Chiusa la parentesi Halloween il programma del centro commerciale naturale di via Porcu proseguirà a novembre con la seconda edizione di Tramudas, organizzata dall’associazione Sa Corbula, in collaborazione con l’associazione Il Formicaio con il contributo della Regione.

Cinque giornate per incontrare, conoscere e vivere la Sardegna attraverso i suoi saperi, i suoi sapori e le sue tradizioni, dal 13 al 21. Laboratori, esperienze con artigiani e produttori, momenti di condivisione e occasioni per scoprire da vicino gesti, lavorazioni e storie che fanno parte del patrimonio del nostro territorio.

Intanto anche l’associazione Arcoiris in via Genova si prepara ad Halloween con “Getting reading for halloween”, il laboratorio in programma giovedì alle 15,30 per la preparazione di mostri, zucche e fantasmi.

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