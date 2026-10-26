Non c'è pace per i residenti di Flumini a Quartu. Dopo i disagi della settimana scorsa anche domani sarà interrotta l'erogazione dell'energia elettrica. Tutti senza luce quindi come comunica E- distribuzione, dalle 10 alle 17 per interventi sugli impianti.

I disagi interesseranno le zone Scoa Moentis, Sa Tanca e Tanca Fiorita. Saranno interessate anche via Rio Flumini Uri, via San Giovanni e via Sciopadroxiu. E inoltre la zona di via dei Narcisi e delle vie limitrofe: via delle Ginestre, via dei Mughetti, via Pratoline, via Rio Ulassai, via Rio Mogoro, via Rio Piscinas, via Rio Berchidda, via Lago di Bunnari, via Dell' Autonomia Regionale Sarda con la relativa traversa I e via Leonardo da Vinci.

L'interruzione riguarderà solo gli utenti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori, come sempre, la luce potrebbe essere riattivata momentaneamente: per questo Enel raccomanda di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori fino al ripristino definitivo del servizio.

Altre interruzioni programmate stanno interessando da settimane anche il centro urbano. Gli avvisi vengono lasciato sui pali della luce.

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