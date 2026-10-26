Letture paurose e fantasia per festeggiare Halloween insieme ai più piccoli. La biblioteca comunale di Pula organizza per mercoledì 28 ottobre, dalle 16 alle 18, un laboratorio di animazione alla lettura dedicato alla festa più spaventosa dell’autunno.

Il programma prevede la lettura di storie da brivido e un laboratorio creativo a tema halloween, pensati per coinvolgere i bambini attraverso racconti, immaginazione e attività manuali. Un’occasione per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri in modo divertente e stimolante, trasformando la biblioteca in uno spazio di gioco e condivisione.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del comune di Pula e dovrà essere compilata e inviata secondo le modalità indicate nell’avviso.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo bibliotecacomunaledipula@gmail.com oppure contattare il numero 392 0656771.

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