Più o meno altri cento metri di granito in via Umberto - cuore di Villasimius - per proseguire con il lavoro avviato lo scorso anno. Il cantiere partirà il 3 novembre e dunque, come ha comunicato l’amministrazione comunale “nel tratto di via Umberto compreso tra la fine dell’attuale lastricato e il numero civico 59 (intersezione con via Diana) il traffico sarà interdetto”.

L’intervento va a completare i lavori da ottocentomila euro che hanno già consentito di ampliare il lastricato nelle vie del paese dove d’estate viene istituita l’isola pedonale.

L’obiettivo è quello di trasformare il centro in un salotto «per incentivare – ha spiegato il sindaco Gianluca Dessì - la frequentazione e la permanenza dei turisti all’interno del centro ed ottenere dei benefici anche economici».

Il primo intervento è stato ultimato prima della stagione estiva, adesso il secondo che dovrebbe protrarsi sino a metà dicembre. «Si tratta – ha aggiunto il primo cittadino - di un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del centro storico, finalizzato a migliorare la qualità degli spazi pubblici, la funzionalità delle infrastrutture e il decoro urbano, a beneficio dell'intera comunità».

Assieme al lastricato che potrebbe interessare anche un altro tratto di via del Mare è previsto il rifacimento dei sottoservizi. «Ringraziamo i cittadini e gli operatori economici – ha concluso Dessì - per la comprensione e la collaborazione. I temporanei disagi saranno compensati dai benefici che queste opere porteranno al paese».

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