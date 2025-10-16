Sinnai, venerdì di sciopero per il Comparto Igiene ambientaleLa Cosir avverte gli utenti: «Il servizio di ritiro non è garantito»
Sciopero nazionale venerdì 17 ottobre del comparto Igiene ambientale. La Cosir che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Sinnai e in diversi altri Comuni della Sardegna in un comunicato avvisa gli utenti che «nell’eventualità in cui il personale addetto dovesse aderire, in tutto o in parte, al predetto sciopero, il conferimento dei rifiuti presso gli Ecocentri e il servizio di ritiro porta a porta potrebbe non essere garantito nella sua totalità, fermo restando che, nel rispetto della legge in merito, saranno in ogni caso garantiti i servizi essenziali».
«Se la raccolta dei rifiuti esposti non dovesse avvenire – aggiungee la nota – si chiede cortesemente a tutti gli utenti di ritirare i rifiuti dalla sede stradale e di esporli nei successivi giorni nei quali è prevista, nel calendario, la successiva raccolta».