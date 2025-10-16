Burcei, i terreni civici a Forestas per potenziare il verdeLa modifica della destinazione d’uso all’attenzione del prossimo consiglio comunale
Usi civici e modifica della loro destinazione d’uso. A Burcei se ne parlerà il 21 ottobre nella riunione del Consiglio comunale che il sindaco Simone Monni ha convocato per le ore 12.
L’obiettivo del Comune è quello di favorire la crescita del verde nel territorio comunale, danneggiato in passato da diversi incendi.
Il Comune, per portare avanti l’ambizioso progetto, intende coinvolgere l’Agenzia Forestas, affidando in concessione allo stesso ente regionale i terreni da sempre gravati da uso civico.
Sarà il consiglio comunale a discutere e approvare la richiesta di mutamento della destinazione di queste aree proprio per uso di forestazione.