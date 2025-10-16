Sinnai, a Masise e Auser le prime due sedi nel Polo dell’AssociazionismoAperto un nuovo bando per aggiudicarsi gli altri due blocchi disponibili
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono cinque le associazioni di volontariato che hanno presentato la domanda nei tempi previsti dal bando per l’assegnazione delle quattro sedi disponibili nel Polo dell’associazionismo ambientale, culturale, sportivo e della Protezione Civile, realizzato dal Comune di Sinnai nell’area dell’ex mattatoio di via Olimpia.
Al momento due di queste sedi sono state assegnate col primo bando: ammesse il Masise, associazione di Protezione civile con 82,550 punti, e l’Auser (63,500 punti) che opera nell’ambito dei servizi sociali.
Il Comune ha già bandito il secondo bando che scade il 24 ottobre e al quale potranno nuovamente partecipare anche le tre associazioni rimaste escluse col primo bando appena concluso: sono l’associazione di soccorso dell’Avis e la Federazione regionale delle Misericordie della Sardegna.
Il bando è rivolto agli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS e operanti nel territorio comunale, che utilizzano o possiedono grandi automezzi e attrezzature per le proprie attività istituzionali. Le unità ancora disponibili sono la “3”, destinata in via prioritaria alle associazioni che operano nell’ambito della protezione civile e l’Unità 1, destinata in via prioritaria alle associazioni che operano nell’ambito dei servizi sanitari.
La struttura costata tre milioni e 200mila euro è stata finanziata con fondi Pnrr. I lavori appaltati nel 2023, sono stati davvero realizzati a tempo di record con i nuovi fabbricati da destinare gratuitamente a sede per le associazioni locali.
Raffaele Serreli