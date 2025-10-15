Dopo diversi anni torna a Maracalagonis l’appuntamento "Spàssiu in Bixinau" che dal 2012 al 2016 ha allietato i diversi quartieri del paese. L’appuntamento è per il primo novembre dalle 18, su iniziativa dell'associazione culturale “Ballu tundu”. Una manifestazione voluta dall’amministrazione comunale che l'ha finanziata insieme all'associazione Enti Locali per lo spettacolo.

L’appuntamento è nei vicinati di "Carroi e Sa Mura" (tra le vie Repubblica e Dei Mille), dove potranno anche essere visitate le case. Sarà possibile anche ammirare gli artigiani all'opera e degustare le pietanze e vini i del territorio offerti dagli abitanti dei vicinati. Il coordinamento della rassegna coordinati da Franca Serra e Roberto Pili, e dalle associazioni che hanno aderito all'invito della presidente dell'associazione “Ballu tundu”, Maria Chiara Farci e del direttore artistico Orlando Mascia: la Pro Loco Marese, San Basilio, Hamara, Sant’ Antonio, Sa Cedra, Nostra Sennor'e Itri.

Previsto anche un concerto di musica etnica di “Balla sardigna”: si potrà ballare al suono delle launeddas, dei sulitus, organetti, tamburelli, trunfas, chitarra e voce, dei musicisti Orlando ed Eliseo Mascia, Matteo Muscas, Luca Schirru, Samuele Meloni, Mario Aledda, Gigi Zuncheddu.

