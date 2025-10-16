Importante riconoscimento per la manifestazione che ogni anno, in occasione delle festività pasquali, mette in vetrina i prodotti tipici e gli antichi saperi del piccolo centro del Parteolla. “Moscardulas”, la manifestazione che mette insieme la festa del moscato e de is pardulas, dolce tipico della Pasqua, ha ottenuto il marchio di qualità dall’Ente Pro Loco Italia per la categoria "Sagre d’eccellenza d’Italia" riservato alle iniziative che si distinguono per qualità, autenticità, valorizzazione del territorio e sostenibilità. Il premio sarà ritirato a marzo del 2026 durante una cerimonia che si terrà a Roma alla Camera dei Deputati dal presidente della Pro Loco di Soleminis Alessandro Pisu.

