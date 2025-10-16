Mezz’ora di pioggia intensa e il Cagliaritano va in tilt. Dal pomeriggio di ieri

sono stati svolti oltre cinquanta interventi dei vigili del fuoco per le richieste di soccorso.

Le squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando hanno lavorato per soccorrere alcuni automobilisti in difficoltà, rimasti bloccati all'interno delle autovetture a causa delle strade allagate, per tombini scoperchiati e detriti che hanno invaso le carreggiate.

Altri interventi svolti per allagamenti in genere, per la messa in sicurezza di abitazioni e alcune attività commerciali.

Gli interventi di soccorso sono proseguiti nella notte per lo svuotamento di scantinati e vani ascensori allagati e per la messa in sicurezza di condomini.

Le maggiori criticità nel territorio dei comuni di Sestu, Quartu e Selargius.

