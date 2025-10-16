Niente patente. Né assicurazione. Ma erano alla guida. Sono tre le persone scoperte e sanzionate nelle ultime due settimane dagli agenti della polizia locale di Quartucciu.

Nel primo caso un trentatreenne straniero è stato sorpreso al volante di un veicolo sprovvisto di assicurazione. Gli accertamenti hanno evidenziato che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida ed era già stato sanzionato per la stessa violazione. Per questo motivo è stato denunciato per recidiva e il veicolo è stato sequestrato.

Analoga sorte per un giovane di 20 anni, residente a Quartu, coinvolto in un incidente mentre era alla guida di uno scooter già sottoposto a sequestro. Anche lui non aveva mai conseguito la patente ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per recidiva nella guida senza patente, oltre che per violazione dei provvedimenti di sequestro, con conseguente confisca del motociclo.

Nel terzo episodio, un uomo di 28 anni, residente a Selargius, è stato trovato anche lui alla guida di un motociclo senza essere in possesso della patente, mai conseguita. In questo caso è scattato anche il fermo amministrativo del mezzo.

Il comandante della Polizia locale, Fabio Carboni, ha sottolineato l’importanza dei controlli in corso: «Gli agenti della Polizia Locale continueranno a operare con costanza e professionalità per garantire la sicurezza della cittadinanza, adottando tutti i provvedimenti di competenza necessari al rispetto delle regole e alla tutela della collettività».

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

