Un festival per affrontare il cambiamento climatico e discutere della difesa dei territori. Si intitola “Hope - Speranza in Azione”, il Festival del Clima promosso dal Comune di Pula e dal Ceas Laguna di Nora, che si terrà domani dalle 9,30 alle ore 16 nell’Edificio 2 del Parco Scientifico Tecnologico di Sardegna Ricerche in località Piscinamanna, Pula. Il Festival, che avrà un focus specifico sul turismo e sull'agricoltura, mira a individuare, in maniera condivisa, azioni locali di adattamento al cambiamento climatico, trasformando la consapevolezza della comunità in un impegno concreto. L'evento, organizzato in collaborazione con Sardegna Ricerche e con il supporto tecnico di Poliste Società Benefit, sarà strutturato in tre sessioni principali in cui si alterneranno interventi di esperti e tecnici e momenti partecipativi, per approfondire temi chiave come: la strategia regionale per l’adattamento e la percezione del rischio; l'agricoltura e il turismo, impatti e sfide; le misure concrete per adattarsi a livello locale. i.m.

