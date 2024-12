L'Università della Terza età propone per oggi alle 20 nel salone parrocchiale di Santa Barbara, a Sinnai, la commedia in sardo campidanese "Filla mia de Continenti". L'offerta, libera per l'ingresso, sarà devoluta ai bisognosi della parrocchia. Sempre oggi in parrocchia, alle 19, appuntamento con "Le profezie del Cristo nell'antico testamento". Si tratta di un incontro in preparazione del Natale che sarà tenuto da don Luigi Castangia.

