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26 maggio 2026 alle 22:32aggiornato il 26 maggio 2026 alle 22:36
Sinnai, un altro milione per i lavori in piscinaNe ha dato comunicazione l'assessora al Bilancio Katiuscia Concas
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Per proseguire i lavori di realizzazione della piscina comunale in fase di costruzione vicino alla pineta di Sinnai, si dispone di un altro milione di euro.
Ne ha dato comunicazione l'assessora al Bilancio Katiuscia Concas durante la discussione sulle variazioni di bilancio durante le quali sono intervenuti anche i consiglieri Ruber Tremulo, Maria Giacinta Porceddu, Massimo Lebiu, Roberto Loi, Walter Zucca e Aldo Lobina.
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