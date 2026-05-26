Significativi riconoscimenti al Coro Serpeddì di Sinnai al 10° Concorso “Cantos ‘e Ammentos” che si è tenuto sabato scorso al teatro Garau di Oristano organizzato dalla Accademia di Tradizioni Popolari Sa Pintadera.

All’evento hanno partecipato cori provenienti da tutta la Sardegna.

La giuria tecnica - composta da cinque musicisti esperti nell’ambito dei canti tradizionali e popolari - ha assegnato al Coro Serpeddì il terzo posto in graduatoria ma anche una Menzione Speciale – l’unica concessa - al suo giovanissimo direttore Lorenzo Sanna per lo spiccato talento manifestato nella direzione del Coro.

La giuria popolare, nel Gran Galà serale presentato magistralmente da Ambra Pintore, ha invece insignito il Coro Serpeddì del prestigioso Premio “Antonio Garau”, intitolato al compositore teatrale famoso in tutta l’isola, come migliore esecuzione con il brano “A su cazzeddu”, scritto dal poeta Bernardu de Linas (alias Vincenzo Cadoni, di Villacidro) e musicato dal nostro concittadino maestro Nicola Manca, che racconta in maniera vivace le scorribande di un cagnolino di piccola taglia (su cazzeddu, appunto) che insegue le galline nel cortile della casa del contadino.

La serata si è conclusa con il Coro Serpeddì che ha replicato il brano “A su cazzeddu”.

Per il presidente Tonio Lussu e per coristi del Serpeddì è motivo di grande orgoglio, che ci sprona ancora di più a perseguire l'obiettivo primario dell’associazione, quello di diffondere le antiche e nuove composizioni corali della tradizione sarda, principalmente quelle di Sinnai e del Campidano.

Intanto il Coro è attualmente impegnato nella realizzazione di corsi corali tenuti da docenti qualificati. Quindi l’attivazione di un progetto sperimentale con le scuole di primo e secondo grado di Sinnai. E infine con la realizzazione di un CD che raccoglierà il meglio di quanto prodotto in questi undici anni.

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