Fumo, vegetazione in fiamme e danni alle aziende agricole. È il bilancio della giornata di incendi che ha impegnato diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cagliari in vari comuni del territorio.

Dal primo pomeriggio sono divampati dieci roghi. Tra gli episodi più gravi quello scoppiato a Decimomannu, in località Zippeddu, dove le fiamme hanno coinvolto un’azienda agricola danneggiando un camion e altri mezzi presenti nell’area. Sul posto stanno operando una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Cagliari e una proveniente dal distaccamento di Iglesias.

Altri incendi si sono sviluppati nel territorio di Capoterra. Un rogo ha interessato la zona di Torre degli Ulivi, dove sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco con il supporto di un’autobotte, mentre un altro incendio si è verificato nei pressi del parco urbano del paese.

(Unioneonline/v.f.)

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