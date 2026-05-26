Selargius, al via l'intervento di derattizzazioneProssimo impegno nelle vie Atene e Praga
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Mercoledì tre giugno dalle ore 9 alle ore 10, i tecnici della ProService S.p.a. – Servizio Antinsetti - effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche delle vie Praga e Atene.
Pertanto si informano i cittadini che è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, di toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, di introdurre nelle pertinenze comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola e di abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.