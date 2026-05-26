La mattina dopo il rogo che in via Nigra a Quartu ha distrutto tre auto in sosta e danneggiato altre due, restano la paura e l'acre odore dl fumo. Nell'abitazione davanti a cui erano parcheggiate le auto, ci sono ancora i segni dell'incendio: la porta annerita, il motore del condizionatore distrutto, le tapparelle nere anche al primo piano. Nella casa mezzo carbonizzata si raccoglie quel che resta.

Al cancello di ingresso la proprietaria, con i segni della fuliggine addosso, racconta solo dietro garanzia dell’anonimato: «Noi all’inizio non ci siamo accorti di niente. Eravamo dentro, poi abbiamo sentito questo scoppio e siamo usciti. Le fiamme erano altissime proprio davanti a casa. Sono arrivate fino al primo piano, si vedono le tapparelle annerite».

Dentro «ha bruciato una stanza e, anche le tende. C’è un disastro, stiamo ancora pulendo. Sono venuti i vigili del fuoco che ci hanno fatto riparare in cortile e poi hanno spento tutto. Chissà cosa sarà successo. Chissà se qualcuno ha appiccato il rogo».

Poco distante in un’altra villetta c’è uno dei residenti che ha l’auto danneggiata dal fuoco: «Per fortuna non è una di quelle carbonizzate», dice, «ma anche la mia macchina ha avuto danni, ci sono i segni evidenti del fuoco nella carrozzeria che si è come squagliata. Anche noi eravamo dentro e abbiamo sentito questo scoppio. Siamo usciti e ci siamo trovati davanti il disastro».

Saranno adesso le indagini dei vigili del fuoco a stabilire se si sia trattato di un incendio doloso. Prima di via Nigra altri veicoli erano stati incendiati nei mesi scorsi nelle strade della città, come in via Palestrina. E poi c’erano le auto date alle fiamme a Sant’Andrea, in tre strade diverse una dopo l’altra.

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