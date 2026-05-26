Grave incidente stradale questo pomeriggio tra via Brigata Sassari e via Segrè, a Quartu.

Per cause ancora da accertare all’incrocio si sono scontrate una moto e un’auto. Ad avere la peggio due giovani, un ragazzo e una ragazza, che viaggiavano in sella alla due ruote.

Entrambi sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, a bordo di due ambulanze. Ma per fortuna, stando a quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale che per l’ennesima volta hanno dovuto lavorare su via Brigata Sassari, strada teatro di numerosi incidenti, spesso causati dall’alta velocità.

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