Il rio Geremeas continua a riversare l'acqua sulla spiaggia omonima, in territorio di Maracalagonis, ostruendo il passaggio a mare di fronte al Country Club, tra Baccu Mandara e la Spiaggia di Marongiu.

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Country Club Massimiliano Morini si è rivolto a tutti gli enti preposti per la soluzione del problema che potrebbe essere risolto facendo defluire l'acqua direttamente a mare. La situazione si è creata dopo le mareggiate di fine gennaio scorso senza che ancora si sia intervenuti.

Interessati i villaggi turistici del Country Club e di Geremeas 2 con 180 e 100 villette con insediamento durante l'estate di circa 1500 abitanti. Nella zona sono presenti anche 200 parcheggi comunali utilizzati da numerose famiglie che vorrebbero recarsi in spiaggia ma che a causa della deviazione del fiume Rio Geremeas non possono andarci.

Per domani pomeriggio è previsto anche un incontro al Comune di Maracalagonis fra i Consigli di amministrazione dei due residence col geometra Mauro Etzi responsabile del settore Lavori pubblici del Comune. Si cerca una soluzione ora che la stagione turistica di avvicina.

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