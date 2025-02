Grande interesse stasera a Sinnai attorno alla nuova serata di “Incontri di montagna”, tenutasi nella biblioteca comunale.

Il progetto ideato da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) finalizzato alla divulgazione di temi legati allo sport a contatto con la natura, il turismo lento e la tutela ambientale, oggi ha avuto come protagoniste le cicliste della Marocco Expedition Women Challenge (un progetto ideato da ACentro per il sociale), che ha visto tre donne, ex pazienti oncologiche, affrontare un viaggio in Marocco in sella alle proprie mountain bike. Questo viaggio-avventura da 460 km ha avuto la finalità di dimostrare che lo sport può dare un importante contributo al concetto di cura anche di malattie difficili da affrontare come quella del cancro.

La serata si è aperta con la proiezione del docufilm, a cui è seguita la consueta chiacchierata con Marco Mura - relatore della serata – e le protagoniste di questa impresa. Grazie ad ulteriori contributi fotografici, delle due cicliste presenti, Donatella Mereu e Daniela Tocco, la platea ha rivissuto le emozioni della spedizione in Marocco.

Presenti in sala la sindaca del comune di Sinnai Barbara Pusceddu e l’assessore allo Sport Alessio Serra che si sono complimentati con le cicliste per il progetto e l’impresa portata al traguardo.

Il prossimo appuntamento, previsto per venerdì 28 marzo, avrà come protagonista Matteo Cara che parlerà dei cammini in Sardegna, i viaggi sui sentieri che sempre più stanno attirando turisti locali e stranieri.

