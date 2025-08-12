È morta a 58 anni Elisa Medda, madre di Davide Toro: il ragazzo ucciso nel 2019 a Quartu, travolto da un furgone. Aveva lottato a lungo per ottenere giustizia dopo il tragico incidente costato la vita al figlio, con il trentaduenne che – il 30 marzo 2019 – era stato investito mentre attraversava la strada in via Fiume a Quartu.

Medda, di Sinnai, era malata da tempo. Negli anni aveva portato avanti il ricordo del figlio, con diverse iniziative per tenere viva la sua memoria. Tra queste un murale che lei e il marito, Carlo Toro, gli avevano dedicato nel 2020 a pochi metri dal luogo del terribile incidente, con una foto di Davide sorridente assieme al suo cane.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata