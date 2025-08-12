Muravera, turisti imbrattano con lo spray il faro di Capo Ferrato: denunciati due giovaniIn gruppo anche dei minorenni, dovranno tutti pagare una multa per essersi accampati abusivamente
Sono stati sorpresi dal Corpo forestale mentre imbrattavano con delle scritte spray il faro di Capo Ferrato, a Muravera. Due turisti svizzeri sono stati denunciati per aver danneggiato un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico.
A far scattare l'intervento della Forestale è stata una segnalazione. Arrivato sul posto il personale della Stazione Forestale di Villaputzu e della Base navale di Villasimius ha sorpreso un gruppo di giovani, i due maggiorenni e alcuni minorenni, che si erano accampati vicino al faro e avevano imbrattato con lo spray la struttura.
I maggiorenni sono stati denunciati, tutti dovranno anche pagare una multa per essersi accampati abusivamente vicino al faro.
(Unioneonline)