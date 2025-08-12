Sono stati sorpresi dal Corpo forestale mentre imbrattavano con delle scritte spray il faro di Capo Ferrato, a Muravera. Due turisti svizzeri sono stati denunciati per aver danneggiato un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico.

Il faro di Capo Ferrato imbrattato (foto Corpo forestale)
A far scattare l'intervento della Forestale è stata una segnalazione. Arrivato sul posto il personale della Stazione Forestale di Villaputzu e della Base navale di Villasimius ha sorpreso un gruppo di giovani, i due maggiorenni e alcuni minorenni, che si erano accampati vicino al faro e avevano imbrattato con lo spray la struttura.

Il faro di Capo Ferrato (foto Corpo forestale)
I maggiorenni sono stati denunciati, tutti dovranno anche pagare una multa per essersi accampati abusivamente vicino al faro.

