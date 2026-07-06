istruzione
06 luglio 2026 alle 15:45
Sinnai, trasporto scolastico: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027Le famiglie possono presentare le domande in Comune per il servizio scuolabus
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Al Comune di Sinnai, sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2026/2027.
Le famiglie interessate possono presentare domanda per il servizio scuolabus dedicato agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel territorio comunale.
Il servizio è pensato per favorire il diritto allo studio e gli spostamenti casa–scuola in sicurezza.
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