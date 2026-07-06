Un 20enne ai domiciliari, un minorenne affidato ai familiari dopo essere caduti nella rete dei carabinieri che contesto di un'operazione preventiva scattata a Selargius e in tutto l'hinterland su disposizione della Compagnia di Quartu.

Proprio a Selargius i militari hanno intimato l’alt a due giovani a bordo di un ciclomotore che per evitare il controllo, improvvisamente acceleravano dandosi ad una pericolosissima fuga per le vie del centro abitato, imboccando imprudentemente anche una strada in contromano.

I Carabinieri, anche al fine di evitare rischi per la sicurezza stradale e per gli stessi giovani, hanno cercato di tallonarli a distanza senza mai perderli di vista, attivando altre pattuglie che in brevissimo tempo hanno consentito di rallentarne la fuga di bloccarli senza gravi conseguenze, identificando un minorenne alla guida e un maggiorenne a bordo.

La successiva perquisizione personale, al ciclomotore ed al domicilio ha consentito di rinvenire, a carico del solo maggiorenne: 13 grammi di hashish; oltre 100 euro in banconote contanti presumibile provento di spaccio; bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento e taglio dello stupefacente tutto sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile di Cagliari, il minore è stato accompagnato presso la propria abitazione e affidato alla custodia dei genitori mentre il maggiorenne trasferito presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari.

Ieri e durante la notte i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, supportati dai militari delle Stazioni di Monserrato e Sestu nonché dal personale della Sezione Radiomobile di Quartu hanno condotto un vasto e articolato servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la criminalità diffusa e a garantire la sicurezza stradale, che ha portato a risultati significativi su più fronti, con il controllo di quasi settanta persone e oltre quaranta veicoli e ciclomotori in transito.

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