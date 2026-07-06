Festa del pastore a Burcei con la sagra della carne di pecora e di capra arrosto. Un appuntamento attesissimo organizzato dall'associazione "Sapori a tradizioni di montagna. Is pastoris de Brucei". Una festa programmata per il 18 e 19 luglio, della quale è stato reso pubblico il programma, destinata a calamitare il pubblico delle grandi occasione e di turisti che affollano le coste del Sarrabus. In programma anche messe anche in ricordo dei pastori scomparsi.

Ad uno di loro, Antonio Cabanu sarà intitolato anche il "Torneo Sa murra". Due giorni fra gare poetiche, assaggi dei formaggi e delle carni arrosto, appuntamenti sociali e culturali e religiosi. In programma anche una mostra fotografica e degli abiti tradizionali a cura del gruppo "A passu antigu", una gara poetica campidanese, dimostrazioni in Piazza della lavorazione del formaggio e della ricotta, il concorso enologico “Bin’e Bidda” e la degustazioni di vini e prodotti locali. E ancora balli tradizionali con il gruppo folk "A Passu Antigu", musica, cultura e momenti di aggregazione per tutte le età.

Un appuntamento che racconta anche la storia, il lavoro e i valori locali, nel ricordo di Fabiano Asuni e di tutti coloro che hanno dedicato la propria vita alla pastorizia. Un settore che, con l'edilizia, ha scritto la storia dell'economia di Burcei.

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