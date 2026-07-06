E' ancora emergenza discariche a Is Amostus, nella campagna quartese. Incivili arrivano a bordo probabilmente di camion e camioncini e gettano in mezzo alle strade e nei terreni tutto quello che capita. Ci sono barattoli di vernice, resti di lavorazioni edili, ingombranti e persino eternt. Uno scempio sotto gli occhi di tutti che continua nonostante le bonifiche. Qualche settimana fa un enorme cumulo di rifiuti impediva il pasaggio delle auto tanto che dopo le segnalazioni dei residenti era stato necessario l'intervento della Polizia locale per sgomberare la via.

Ma nemmeno il tempo di godere delle bonifiche che nella zona è tornato tutto come prima. A denunciarlo sono gli stessi residenti della zona che chiedono di piazzare <fotocamere e fototrappole in modo da coglire sul fatto gli incivli perchè non è possibil che si creino situazioni del geere. Tra l'altro sono presenti anche rifiuti pericolosi come l'eternit che vanno smaltiti in un certo modo>. L’agro quartese è soprattutto il regno delle discariche di materiale edile che spuntano però anche nell’immediata periferia della città come nella zona industriale di Sa Serrixedda e nella collina di Pitz’e Serra. E’ uno spettacolo desolante specchio di un fenomeno che sembra non si riesca ad eliminare definitivamente.I costi per smaltire le macerie si aggirano sui 25 euro a metro cubo, che salgono a 100-150 al metro cubo per la guaina. Devi essere registrato e smaltire con il formulario. E poi c’è l’amianto che va smaltito in discariche specializzate a 400 euro per 20 metri quadri. Per aggirare gli alti costi si butta in strada.

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