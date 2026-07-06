Il nuovo Consiglio di amministrazione della Cooperativa Poggio dei Pini si è insediato ufficialmente, confermando la linea della continuità premiata dai soci nell'ultima Assemblea. Roberto Careddu, 35 anni, già vicepresidente uscente, assume la carica di presidente e legale rappresentante, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Elia Monni. Per la gestione operativa è stato scelto un modello basato su due amministratori delegati, individuati nello stesso Careddu e in Roberto Cadoni.

Il mandato triennale si preannuncia cruciale per l'attuazione della nuova Convenzione urbanistica e l'avvio del Piano di lottizzazione, atteso da decenni e fondamentale per consolidare il patrimonio societario.

«Dovremo amministrare con prudenza, trasparenza e visione strategica – dice il neopresidente Careddu – cogliendo tutte le possibilità offerte dalle nuove risorse derivanti dal Piano di lottizzazione. Sarà fondamentale utilizzarle con responsabilità per adempiere agli obblighi previsti dalla nuova Convenzione e promuovere investimenti capaci di generare rendite stabili nell'interesse dell'intera comunità».

Il rilancio coincide con il 60° anniversario della fondazione della Cooperativa, celebrato con un ricco programma al PalaPoggio insieme alle associazioni locali. Tra i primi adempimenti del nuovo Cda figura anche la programmazione di un'Assemblea straordinaria per l'aggiornamento dello Statuto sociale, fermo al 2004, per adeguarlo alle recenti evoluzioni normative.

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