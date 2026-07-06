Sicurezza e controllo del territorio, a Pirri torna il presidio della Polizia localeIn fase di attivazione uno sportello per accogliere istanze, segnalazioni e i bisogni della cittadinanza
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A Pirri torna il presidio della Polizia locale. A comunicarlo è il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, sulla sua pagina Facebook. «Le pattuglie di agenti opereranno tutti i giorni in tutto il territorio che conta circa 30 mila abitanti», scrive il primo cittadino.
Un presidio riattivato anche grazie ai nuovi agenti e concorsi, che hanno rinforzato la squadra. «Abbiamo subito potuto dare una risposta positiva alla giusta richiesta della Municipalità – aggiunge Zedda –. All’interno della sede, sarà inoltre operativo, a partire dai prossimi giorni, uno sportello per accogliere le istanze, le segnalazioni e i bisogni della cittadinanza, inizialmente su appuntamento».
Dal primo cittadino i ringraziamenti a tutta la Municipalità, «dalla sua presidente Maria Laura Manca, dal comandante della Polizia locale, Pierpaolo Marullo, da tutti gli uffici, dagli e dalle agenti».
(Unioneonline/v.f.)