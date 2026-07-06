È partito il servizio di salvamento nelle spiagge di Villaputzu. La gestione è stata affidata all’associazione “Protezione Civile Sarrabus Gerrei” guidata da Natale Porcu: «I bagnini – ha sottolineato il presidente dell’associazione - sono operativi dalle ore 9 alle 19 con turni da 5 ore fino al 6 di settembre. Per il 10 luglio contiamo di attivare un'altra postazione a Porto Corallino nella fascia oraria compresa fra le 14 e le 19».

Una delle maggiori difficoltà da parte del Comune di Villaputzu e, in genere, di tutte le amministrazioni comunali costiere, è quella di trovare bagnini disponibili. Il progetto, in ogni caso, è finanziato dal Comune di Villaputzu grazie ai contributi erogati dalla Regione Sardegna.

L’associazione Protezione Civile Sarrabus Gerrei da tanti anni è in prima fila nella gestione del salvamento (ma non solo). Importanti, fra le altre cose, gli aggiornamenti puntuali sui livelli del Flumendosa durante l’inverno e i periodi delle piogge (soprattutto negli ultimi tra anni col ponte chiuso e la necessità di percorrere il guado sterrato).

La ricerca di bagnini è sempre aperta: occorre avere il brevetto di bagnino valido ed essere disponibili nei mesi di luglio e agosto. Gli interessati possono contattare l’associazione al numero 3426267953

© Riproduzione riservata