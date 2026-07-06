Quartu, sosta selvaggia in mezzo alla strada: disagi in via GiottoUn problema che si ripete da tempo ma nonostante le segnalazioni gli incivili continuano ad agire indisturbati
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Sosta selvaggia e disagi in via Giotto a Quartu dove in prossimità dell'incrocio con via Cimabue ogni giorno e a tutte le ore, alcuni automobilisti parcheggiano in mezzo alla strada con gravi rischi di incidente con chi percorre le due arterie. Un problema che si ripete da tempo ma nonostante le segnalazioni gli incivili continuano lasciare l'auto senza preoccuparsi delle conseguenze.
Per questo si chiedono interventi per regolamentare il traffico nella zona, non solo con segnaletica apposita ma anche con altri provvedimenti. Come successo ad esempio tra le vie la Marmora e Vittorio Emanuele in pieno centro. Qui proprio per arginare la sosta selvaggia con le auto lasciate in mezzo alla strada erano stati realizzati gli spartitraffico abbelliti con dei vasconi per sistemare fiori a piante.
Un provvedimento che ha regolato la viabilità nella zona anche se purtroppo i vasconi restano vuoti perché i fiori non sono mai stati sistemati. La zona era famosa per la sosta selvaggia. Anche adesso però nonostante le modifiche c'è chi posteggia tra stop e divieti son enormi disagi.