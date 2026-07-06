L'area di "Sedda su Zippiri" devastata ieri da un vasto incendio è stata bonificata e mesa in sicurezza. Oggi sul posto è tornata anche la forestale. Notevoli i danni col fuoco che ha raggiunto anche piante di ulivo, un vigneto, la macchia mediterranea dopo aver divorato terreni ricoperti da stoppie. Si sta ora cercando di risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsdabilità.

Sul posto ieri sono intervenuti un Canadair, un Super Puma e un elicottero che hanno effettuato decine di lancia. A terra hanno operato la Forestale, Forestas, il Gauf, i volontari del Masise, del Nos e del Vab. Presenti anche i volontari dell'associazione nazionale alpini , sezione di Feltro, ospiti sino ad agosto del Masise di Sinnai.Le operazione sono state coordinate dal direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Sinnai. Le fiamme hanno anche minacciato una abitazione, per fortuna senza alcun danno. Nessun danno neanche alle persone.

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