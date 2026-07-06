Il primo nido di una tartaruga Caretta Caretta in questa stagione è stata localizzato a Colostrai, sul mare di Muravera. A segnalarlo è stato un bagnante (il signor Mauro) che ha notato le tracce lasciate dalla tartaruga durante la risalita sulla spiaggia e ha prontamente allertato la sala operativa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, permettendo l'immediata attivazione della rete di intervento.

A quel punto si è subito attivato lo staff dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara (competente anche lungo la costa di Muravera) che, in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della stazione di Muravera, ha provveduto a mettere in sicurezza l'area preservando il sito di nidificazione. Le biologhe dell’Area Marina hanno effettuato le verifiche sul campo, accertando la presenza del nido attraverso l'individuazione delle uova deposte. Nei prossimi 50 giorni il nido sarà regolarmente monitorato e protetto, in attesa della schiusa e della straordinaria emersione delle piccole Caretta caretta.

Da parte dello staff dell’Area Marina «un sentito grazie al signor Mauro per l'attenzione e la prontezza della sua segnalazione». Lungo le coste del Sarrabus, da Muravera a Costa Rei, passando per Castiadas e Villasimius, i nidi di Caretta caretta identificati in questi anni sono sempre più numerosi. Un bel biglietto da visita per l’intero territorio.

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