Il Pronto soccorso dell'ospedale "San Giuseppe" di Isili è di nuovo operativo: l’annuncio della Asl di Cagliari arriva dopo la chiusura di sabato scorso, 4 luglio, causata - spiega la direzione dell’azienda - da un'improvvisa carenza di personale medico «non sostituibile nelle tempistiche».

La tutela dei cittadini «è rimasta comunque garantita grazie all'attivazione immediata della rete 118, alla presenza della continuità assistenziale e al raccordo con i Pronto soccorso di riferimento», assicura l'azienda sanitaria che ha già attivato ulteriori manifestazioni d'interesse per reclutare nuovi medici, in collaborazione con la Regione e l'Ares.

«L'obiettivo è costruire insieme un piano di interventi per il periodo estivo e avviare soluzioni strutturali per stabilizzare l'organico e rafforzare i servizi del presidio di Isili».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata