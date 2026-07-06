Stavolta i tempi di cantiere sono stati rispettati: da oggi riaprono al traffico via San Lussorio e via Gallus, compreso il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico.

Fine dei disagi, quindi, dopo quasi quattro mesi di interventi per step nelle due strade del centro città dove era in corso da marzo la manutenzione straordinaria dei sampietrini messi a dura prova dal via vai di auto e mezzi pesanti, e dal maltempo. Nelle ultime due settimane a creare l’ennesimo caos traffico era stato l’ultimo tratto di cantiere di via Gallus concentrato fra l’incrocio con via Manin e via San Nicolò, sino all’intersezione con via Tazzoli.

Lavori finiti e da oggi tutto torna alla normalità: ok alla viabilità cittadina dalla mattina presto, e da mezzogiorno sono ripresi i regolari percorsi delle linee Ctm 17, 19, 30, 30R, Er, Qs, Qsa, e ripristinate le fermate ordinarie.

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