Sinnai rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza stradale con l’iniziativa “Mobilità responsabile”, in programma giovedì 14 maggio 2026 alle ore 10 nell’area sportiva di via Olimpia.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Viabilità e Mobilità, col Comando di Polizia locale e in collaborazione con il team “Didi Bizzarro”, coinvolgerà gli studenti più grandi delle scuole di Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro, nell’ambito della Giornata Europea della sicurezza stradale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sinnai, che ha voluto sostenere concretamente un progetto educativo dedicato ai giovani e finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali e alla diffusione di comportamenti responsabili alla guida.

Per l’organizzazione della manifestazione si è inteso cogliere l’opportunità della presenza a Sinnai del Team “Didi Bizzarro”, impegnato nel territorio con il proprio spettacolo itinerante ma, soprattutto, attivamente coinvolto nella divulgazione del progetto “Mobilità Responsabile”, finalizzato alla promozione della sicurezza stradale e della prevenzione tra i più giovani.

Durante la mattinata saranno effettuati crash test e simulazioni realistiche di incidenti stradali, con il coinvolgimento della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del personale del sistema di emergenza sanitaria “118”. Gli studenti potranno assistere alle operazioni di soccorso, alle attività di “decarcerazione” dei feriti e alle procedure di primo intervento sanitario.

«L’obiettivo dell’iniziativa — spiega il comandante della Polizia locale Giuseppe Fiori — è quello di parlare ai ragazzi in maniera diretta e concreta, facendo comprendere loro quanto possano essere gravi le conseguenze di comportamenti superficiali o imprudenti sulla strada. La prevenzione e l’educazione rappresentano strumenti fondamentali per formare cittadini più consapevoli e responsabili».

Sulla stessa linea anche l’assessore comunale alla Viabilità Cristiano Spina: «Come Amministrazione Comunale abbiamo creduto fortemente in questo progetto, concedendo il patrocinio e sostenendo un’iniziativa che mette al centro la tutela della vita umana e la sicurezza dei nostri giovani. La sensibilizzazione deve partire dalle scuole e coinvolgere l’intera comunità, comprese le famiglie».

L’evento sarà aperto anche ai genitori, con l’obiettivo di trasformare la giornata in un momento collettivo di riflessione sull’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida.

Attraverso l’impatto emotivo delle simulazioni e il racconto diretto degli operatori del soccorso, “Mobilità Responsabile” punta a lasciare un messaggio chiaro: sulla strada ogni scelta può fare la differenza.

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