L’Associazione Culturale Hamara, in collaborazione con il MuA - Museo e Archivio di Sinnai e

"Sardinia to do" indice il concorso letterario “I fiori del silenzio”dedicato a Paola Escana, poetessa e artista raffinata recentemente scomparsa e che fu un punto di riferimento per l'attività culturale del paese e non solo.

Il concorso consta di due sezioni: poesia e narrativa. Il tema a poesia è a tema libero in sardo o italiano. Ogni autrice/autore potrà inviare al massimo un componimento. La sezione Narrativa prevede racconti a tema libero in sardo o in italiano che non superino le 12.000 battute spazi inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autrice/autore potrà inviare al massimo un racconto.

Prevista anche una Selezione fuori concorso per opere di under 20 e over 70. I testi devono essere in lingua sarda o italiana. Possono partecipare autori di tutta la Sardegna. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi e già pubblicati nel solo formato digitale.

Ai concorrenti si richiede di inviare i testi in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono al seguente indirizzo mail: assculthamara@gmail.com. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte/i. Gli elaborati devono essere inviati via mail entro e non oltre il 2 giugno 2026. Agli autori selezionati verrà inviata una mail con il responso e l’invito a partecipare alla premiazione. Le poesie e i racconti vincitori verranno pubblicati sul sito di dell’Associazione Hamara e ai concorrenti vincitori sarà offerto un buono spendibile in libri presso la libreria del MuA - Museo e Archivio di Sinnai.

© Riproduzione riservata