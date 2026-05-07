Arriva la bella stagione e già è tempo di annunciare le tante inziative a Quartu. In archivio il carnevale e il concorso Quartu città fiorita, la Pro loco è già a lavoro per organizzare gli appuntamenti che animeranno strade e piazze nei prossimi mesi.

L’idea è sempre la stessa: coinvolgere di volta in volta i diversi quartieri del centro e anche del litorale in modo da accontentare un po’ tutti. E se le date ufficiali ancora non sono state tutte fissate, sono invece stati annunciati quelli che saranno gli eventi.

Prima di tutto all’ex caserma dei carabinieri di via Roma, che con l’arrivo del bel tempo diventa una delle location più ambite per le iniziative all’aperto, torna la rassegna “Notti in musica” con concerti e aperitivi sotto le stelle.

Il 4 luglio, in questo caso la data è già fissata, torna al parco Parodi di Sant’Andrea la rassegna folkloristica Di de festa con gruppo folk e maschere tradizionali che già dall’anno scorso si era spostata nel litorale dopo il debutto in piazza Sant’Elena. Sempre il litorale il primo agosto, nel sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini, ospiterà la sagra del maialetto. Scelta non casuale quella della costa per attirare i tanti turisti presenti in quel periodo. Si prosegue con la sagra del pesce al parco Parodi l’8 agosto mentre prima il 18 luglio torna il Quartu beer festival probabilmente sempre in via Cecoslovacchia a Pitz’e Serra. E non potevano mancare, in attesa ancora di date e location Nostalgia 90 con la musica di quel periodo, Eleganza in scena tra merletti e cilindri l’anno scorso nei Giardini di via Fiume e l’Aperitivo letterario.

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