Un fine settimana all’insegna della cultura e della tradizione teatrale sarda attende il pubblico di Guamaggiore, con due appuntamenti consecutivi ospitati nei teatri del paese e patrocinati dal Comune.

Si parte sabato 9 maggio con il dramma “Sa Bella de Seddori”, portato in scena dalla Compagnia Teatrale “Su Spassiu” di Sanluri al Teatro comunale di Guamaggiore. Lo spettacolo, curato nella rivisitazione, regia e scenografia da Antonio Figus, propone una rilettura intensa e coinvolgente di una delle opere più conosciute del repertorio teatrale in lingua sarda, mantenendo vive sonorità, temi e atmosfere della tradizione isolana.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 10 maggio, alle 21, al Teatro “Efisio Vincenzo Melis”, dove l’associazione “Santrujosci Obispu – Suelli” presenterà la commedia in lingua sarda “Ziu Paddori”. L’iniziativa, anch’essa patrocinata dal Comune di Guamaggiore, punta a valorizzare il teatro popolare e la comicità della tradizione campidanese, offrendo al pubblico una serata di svago e identità culturale. Le due rappresentazioni confermano il forte legame del territorio con il teatro in lingua sarda, espressione viva della memoria collettiva e strumento di promozione della cultura locale.

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