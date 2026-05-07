A Villaputzu ritorna la sfilata medioevale con “Alla Corte dei Carroz”. Domenica 10 maggio il corteo fatto di cavalieri, figuranti, sbandieratori, vessilli e tamburi attraverserà la via Nazionale a partire dalle 16.30. In arrivo gruppi storici da tutta la Sardegna.

A guidare la rappresentanza di casa sarà il Gruppo Medievale Kirra di Villaputzu. Saranno presenti i Tamburini e Sbandieratori di Iglesias, gli Arcieri Storici di Sanluri, l’Antica Locanda di Cagliari, i Milites di Cagliari, il Gruppo Medievale di Ussana, il Gruppo Medievale di Bosa, i Tamburini di Oristano e i Cavalieri del Sarrabus.

Al termine della sfilata in piazza Marconi ci sarà un’esibizione dei Fantafolk, il gruppo di Villaputzu ormai conosciuto e particolarmente apprezzato a livello internazionale formato da Vanni Masala e Andrea Pisu (organetto e launeddas). Non mancheranno intrattenimenti musicali, esibizioni di giocolieri medievali e momenti dedicati alle degustazioni, in un mix pensato per coinvolgere residenti e visitatori.

L’iniziativa, promossa dalla Pro loco di Villaputzu guidata da Adriano Sanna, punta a valorizzare il patrimonio storico e identitario del territorio attraverso una formula che unisce rievocazione storica, spettacolo itinerante e animazione popolare. Per un pomeriggio, la via Nazionale si trasformerà così in una corte medievale a cielo aperto.

© Riproduzione riservata