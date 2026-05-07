Il comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, ha fatto visita stamattina alla Stazione di Selargius. L’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, tenente Davide Revelant, è stato accolto dal comandante della Stazione, luogotenente carica speciale Miguel Taiani, e da tutto il personale in servizio.

Nel corso dell’incontro, il Generale Grasso ha espresso il proprio vivo compiacimento per l’andamento del reparto, rivolgendo parole di apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati quotidianamente dai militari. Sono stati sottolineati in particolare gli ottimi risultati conseguiti sul fronte della prevenzione dei reati e la capacità della Stazione di consolidare un rapporto di profonda fiducia e vicinanza con la popolazione. Tale legame, fondato sull'ascolto e sul dialogo costante, permette ai carabinieri di rispondere con efficacia alle reali esigenze della collettività, rafforzando la funzione di rassicurazione sociale che l’Istituzione garantisce sul territorio.

L’occasione ha permesso di ribadire l’importanza del modello di sicurezza partecipata, che vede nell’Arma un interlocutore credibile e affidabile per i cittadini e per le istituzioni locali. In tale prospettiva, il comandante provinciale ha annunciato che tornerà a Selargius la prossima settimana per incontrare personalmente i sindaci del territorio, con i quali prosegue una collaborazione istituzionale proficua e coordinata, volta a individuare strategie d'intervento sinergiche per rendere ancora più efficace l’azione preventiva dell’Arma a tutela della sicurezza collettiva.

La visita si inserisce nel quadro delle attività di contatto diretto con i comandi territoriali che il generale Grasso sta portando avanti in tutta la provincia, con l’obiettivo di valorizzare la professionalità dei militari e promuovere un legame sempre più solido tra l’Arma dei carabinieri e le comunità locali.





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