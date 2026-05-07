Festa di San Gregorio dal 9 all'11 maggio con le messe e le processioni al centro degli appuntamenti religiosi che si svolgeranno nella località collinare vicino alla vecchia Orientale sarda. Per il 10 maggio a partire dalle ore 10,30 circa, è in programma la cerimonia de “S’Incontru” nella via San Gregorio.

Nelle circostanza è prevista la processione con l'incontro fra i simulacri di San Gregorio e di San Basilio. Proprio per la circostanza sarà vietato il transito dei veicoli all’interno della Piazzetta San Gregorio limitatamente al momento del passaggio del corteo religioso nella via San Gregorio. Per i pedoni è previsto l'onbbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti.

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