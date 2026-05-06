«Un patrimonio pubblico che si sta consumando nell'indifferenza». Le ex carceri di Castiadas, monumento storico di tutto il Sarrabus, ha assoluta necessità di essere sistemato. Rischia di cadere a pezzi. Di fronte a questa situazione, il sindaco Eugenio Murgioni ha lanciato un sos alla presidente della Regione Alessandra Todde, chiedendo un finanziamento per mettere in sicurezza la grande struttura, patrimonio di tutta la Sardegna. Le piogge di gennaio hanno minato la stabilità della mega struttura con crolli, danneggiamenti e rischi sulla sicurezza.

Murgioni ricorda che «le ex carceri di Castiadas non sono un bene qualsiasi. Ma un simbolo della nostra identità, della nostra storia, della memoria collettiva di questo territorio. Ma sono soprattutto una straordinaria opportunità per il futuro: un polo di sviluppo culturale, turistico ed economico capace di generare lavoro, attrattività e crescita per l’intero Sud-Est della Sardegna: questo bene è della Regione Sardegna. E proprio per questo il silenzio istituzionale che stiamo registrando è incomprensibile e inaccettabile. Un silenzio che oggi non è più solo assenza di risposta, ma rischia di configurarsi come una responsabilità politica precisa. Perché di fronte al degrado e al rischio di perdita di un patrimonio pubblico, non decidere equivale a scegliere di lasciare che tutto vada perduto. La nostra comunità – conclude il sindaco - non può permettersi di perdere un pezzo della propria storia».

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