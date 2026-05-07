Nell’ambito delle attività di manutenzione programmata finalizzate al mantenimento degli standard di qualità dell’acqua, oggi e domani verranno effettuati nella rete idrica di Sinnai interventi di lavaggio, e spurgo delle condotte idriche. Interessati in particolare i distretti a sud di Via Roma e via Funtanalada. Questi interventi, come specifica Acquavitana che gestisce il servizio isrico a Sinnai, sono essenziali per rimuovere i depositi naturali di sedimenti (ferro e manganese) che si accumulano fisiologicamente nelle tubazioni, garantendo così la qualità dell'acqua che arriva nelle case.

RAFFAELE SERRELI

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