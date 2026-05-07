Prosegue anche nel 2026, per il quinto anno consecutivo, il Progetto Quartu dedicato alla sterilizzazione animale volto a limitare le nascite indesiderate e a tendere una mano verso le famiglie che hanno difficoltà nel pagare le spese di sterilizzazione per i propri animali domestici.

L’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale, che per quest’anno ha stanziato 20mila euro di budget, viene realizzata con il contributo professionale della veterinaria Monica Pais, tramite la sua Onlus Effetto Palla ODV, che dal 2016 si occupa sul campo di progetti di contrasto al randagismo e di salvaguardia della fauna selvatica, nonché del recupero e della riabilitazione di animali in stato di necessità.

In città grazie a questo progetto sono stati sterilizzati complessivamente 991 animali in cinque anni. La maggior parte - 753 per l’esattezza - sono gatte, di cui 422 appartenenti a colonie feline non riconosciute, e altri 238 sono cani, tra animali di proprietà privata e di aziende agropastorali del territorio.

Numeri straordinari raggiunti anche grazie alla collaborazione dei veterinari e delle organizzazioni di volontariato locali, sempre con il coordinamento della Onlus, in stretta collaborazione con il Settore Ambiente e Vigilanza Ambientale del Comune di Quartu, con lo staff del Sindaco e con la Garante comunale degli Animali.

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