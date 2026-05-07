Come programmato mesi fa, arriva l'asfalto nel litorale quartese. Le macchine bitumatrici sono in azione nelle vie Biora e San Giovanni nell'ambito del quinto lotto di asfalti partito, ma poi costretto nelle scorse settimane a uno stop in attesa della chiusura di cantieri di ditte esterne. In via San Giovanni strada in condizioni critiche da anni, l'intervento è programmato per domani. L’asfalto sarà gettato a caldo per quanto riguarda la stesura del tappetino, cui farà immediatamente seguito il passaggio del rullo. L’intervento dovrebbe durare circa due giorni.

Durante i lavori sarà consentito il passaggio delle auto. Gli operai istituiranno il senso unico alternato, garantendo così meno intralcio possibile.

In considerazione dell’importanza dell’intervento, la Polizia locale chiede la collaborazione degli automobilisti e un po’ di pazienza se dovesse crearsi traffico dovuto al senso unico alternato.

Il quinto lotto, avviato già nei mesi scorsi, comprende l’asfalto di una ventina di strade e che si aggiunge a quelle asfaltate nei precedenti quattro lotti per un totale di 60 km di nuovo asfalto con un investimento complessivo di 12 milioni di euro, di cui 4,2 investiti nell’ultimo anno.

Contemporaneamente in diverse strade va avanti il rifacimento della segnaletica con la realizzazione anche di alcuni percorsi pedonali, in certi casi anche delimitati da dissuasori come in via Regina Elena.

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